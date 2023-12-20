سعر البصل فى مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

كتب إسلام سعيد

تحركت أسعار البصل في السوق المصري اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، حيث تراوح سعر كيلو البصل في سوق الجملة العبور و 6 أكتوبربين 20 و 25 جنيها، مع ترقب كبير للمحصول الجديد الذي من المرتقب أن يؤدي إلي هبوط في الأسعار بشكل كبير، وفق ما صرح به حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه في الغرفة التجارية.

وأشارت شعبة الخضروات والفواكه إلي أن سعر كيلو البصل للمستهلكين في الأسواق يتراوح بين 35 إلي 40 جنيها وفق المنطقة السكنية، وكذلك بحسب المحافظة التي يتم البيع فيها وأنه بداية من يناير القادم ستشهد الأسعار تراجع كبير.

وخلال الساعات القليلة الماضية نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 284، الصادر في 19 ديسمبر 2023، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 501 لسنة 202، بشأن استمرار العمل بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر جديدة.