اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 01:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر البصل فى مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:07 م
سعر البصل فى مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 البصل
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحركت أسعار البصل في السوق المصري اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، حيث تراوح سعر كيلو البصل في سوق الجملة العبور و 6 أكتوبربين  20 و 25 جنيها، مع ترقب كبير للمحصول الجديد الذي من المرتقب أن يؤدي إلي هبوط في الأسعار بشكل كبير، وفق ما صرح به حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه في الغرفة التجارية.
 
وأشارت شعبة الخضروات والفواكه إلي أن سعر كيلو البصل للمستهلكين في الأسواق يتراوح بين 35 إلي 40 جنيها وفق المنطقة السكنية، وكذلك بحسب المحافظة التي يتم البيع فيها وأنه بداية من يناير القادم ستشهد الأسعار تراجع كبير.
 
وخلال الساعات القليلة الماضية نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 284، الصادر في 19 ديسمبر 2023، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 501 لسنة 202، بشأن استمرار العمل بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر جديدة.
 
ونص قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 349 لسنة 2023 على  حظر تصدير كافة أصناف البصل الطازج لمدة ثلاثة أشهر" 
 
 






حظر تصدير البصل

البصل

أسعار البصل

أسعار البصل اليوم

سعر كيلو البصل

البصل في مصر

سعر البصل اليوم في مصر

وزارة التجارة والصناعة

سعر البصل اليوم

سعر البصل

اسعار البصل اليوم

سعر البصل فى سوق العبور




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة