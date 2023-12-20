رقصات على المزمار والربابة لـ9 فرق تبهر شعب الأقصر بمهرجان التحطيب.. لايف

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" العروض الفنية والرقصات المبهجة لفرق الفنون الشعبية، فى فعاليات الدورة 13 للمهرجان القومى للتحطيب بعروض مبهجة فى قلب ساحة أبو الحجاج الأقصرى أكبر وأشهر ساحة فى وسط مدينة الأقصر، وسط حالة من الفرحة والبهجة بين المواطنين والأفواج السياحية بالتفاعل الكبير مع فعاليات ليالى المهرجان الذى تم تنظيمه على مدار الأيام الماضية، والذى أقيمت برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وشارك بالمهرجان هذا العام 9 فرق فنية تابعة لهيئة قصور الثقافة وهى بنى سويف، المنيا، ملوى، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبى، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية، حيث شهدت الفعاليات خلال أيام المهرجان القومى للتحطيب، تقديم حلقات سامر تحطيب ولعبة عصا على أنغام المزمار البلدى والناى بين لاعبى التحطيب من فرق الأقصر، المنيا، سوهاج، ملوى، أسيوط، بنى سويف للفنون الشعبية، بمصاحبة فرقة النيل للموسيقى والغناء، أعقبها استعراض "البنت المنياوية" لفرقة المنيا، وقدمت فرقة قنا للفنون الشعبية استعراض الفرح القناوى من الفلكلور والتراث القناوى، كما شاركت فرقة ملوى بعدة فقرات فنية منها "السحجة، ياجريد النخل العالى، التحطيب".

ومع إنطلاق أيام مهرجان التحطيب قدمت الفرق فنون لعبة التحطيب وكيفية توارثها عبر الأجيال، والتأكيد على هويتها بمنطقة جنوب مصر من خلال الممارسة اليومية لها كلعبة للرجال وفى المناسبات والأفراح، حيث أعقب ذلك تقديم فقرات عرض الافتتاح، وعرض فنى لفرح الصعيد بمصاحبة فرقة النيل للآلات الشعبية، مزجت خلالها الرقص بالعصا مع حركات لعبة التحطيب، وبمشاركة لاعبى التحطيب من الفرق وشيوخ اللعبة.

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان التحطيب كان يتم تنظيمه سنويًا فى إطار الحفاظ على الموروث الشعبى للعبة التحطيب بجنوب الصعيد، وخصوصًا بعد تسجيلها كإحدى أهم اللعبات التراثية ضمن قائمة التراث الثقافى العالمى غير المادى للبشرية "باليونسكو"، حيث تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة المهرجان والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويشارك فى المهرجان خمسة لاعبين بجانب شيخ اللعبة بكل من محافظات قنا، سوهاج، المنيا، باستثناء محافظة الأقصر التى تشارك بعدد أربعة عشر لاعبًا للعصا بالإضافة لشيخ اللعبة، كما تشارك مجموعة المزمار من فرقة النيل للآلات الشعبية المصاحبة فى حلبة التحطيب، بجانب مشاركة فرق، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف للفنون الشعبية، فرقة الأقصر للآلات الشعبية.