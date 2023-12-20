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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح على توليه المسئولية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 01:48 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح على توليه المسئولية الدكتور القس أندريه زكي
كتب: محمد الأحمدى

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أرسل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برقية تهنئة لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، صباح اليوم الأربعاء، خلفًا للأمير نواف الأحمد الصباح الذي توفاه الله السبت الماضي، وجاء نصها:
 
وجاء فى برقية التهنئة: «أتقدم بخالص التهنئة، لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح على توليه مسؤولياته الجديدة اليوم، ونثمن دوره الواضح ومكانته في قلوب الشعب الكويتي، ونتمنى كل التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار. كما أعبر عن تهانينا القلبية لعائلة الصباح وشعب الكويت الشقيق».
 
 






الدكتور القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية

الكويت

الامارات



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