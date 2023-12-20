رئيس التلفزيون: صانعو المحتوى يمثلون تحدى للإعلام ويجب عدم الانفصال عنهم

محمد صبحى

قالت نائلة فاروق، رئيس التلفزيون المصرى ، إن هناك دور وطنى لنشر الوعى ومهنة الإعلام تحتاج انفاق بشكل كبير ولدينا فى التلفزيون المصرى أساتذة تعلموا على يد جيل من الأساتذة فى مجال الإعلام وعلى مستوى ما نفعله لدى إيمان بأن أى تحدى موجود فالعقل البشرى يستطيع الوصول لنتيحة.

وأضافت نائلة فاروق خلال كلمه لها بالمؤتمر العلمى السابع لإعلام cic المنعقد الآن تحت عنوان التحديات الإشكاليات الإعلامية فى ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة، الإعلام المصرى مر بمراحل عديدة وشهد تطور غير طبيعى ومن يعمل فى الإعلام المصرى عليه مسئولية لأنه لديه تاريخ كبير، موضحة أننا نعيش التحدى الرقمى وصانعى المحتوى يجب عدم الانفصال عنه ويحب الاهتمام بجيل الشباب وما يحتاجه لتقديمه.

وتابعت: "كان لدينا وعيا بالأحداث التى شاهدنها فى الفترة الماضية واستطعنا تصميم برامج خصيصة للأحداث والانتهاكات الرهيبة فى حق الإنسانية ونعلن أن القيادة السياسية المصرية واعية استطاعت الدفاع عن الأرض والقضية الفلسطينية".

واستطردت رئيس التلفزيون المصرى، أن الإعلام الوطنى له دور مهم لأنه يجوب الجمهورية ونجحنا فى عمل توأمة وكافة قنوات الإعلام المصرى الوطنى قدمت مشهد لم اشهده من قبل، ولم أر إقبالا على صناديق الاقتراع والانتخابات إلا فى هذه الانتخابات والشعب المصرى شعر بالمسئولية والخطر دفع كل طوائف المجتمع للانتخاب.