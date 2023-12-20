اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيسة الصليب الأحمر: الصراع فى غزة يمثل فشلا أخلاقيا للمجتمع الدولى

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 03:00 ص
رئيسة الصليب الأحمر: الصراع فى غزة يمثل فشلا أخلاقيا للمجتمع الدولى غزة - أرشيفية
أ ش أ

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قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إن الصراع في قطاع غزة يمثل "فشلا أخلاقيا" للمجتمع الدولي، محثة جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق جديد لوقف العمليات القتالية.

وأضافت سبولياريتش في تصريحات للصحفيين بجنيف أوردتها قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الثلاثاء: "كنت أتحدث عن الفشل الأخلاقي لأن كل يوم يتواصل فيه هذا، هو يوم إضافي لم يثبت فيه المجتمع الدولي قدرته على إنهاء هذا المستوى المرتفع من المعاناة، وهذا سيكون له تأثيرا على أجيال ليس فقط في غزة".

وأوضحت أنه لن يحدث شيئا بدون اتفاق بين الطرفين، لذا نحثهما على مواصلة المفاوضات ومواصلة تسهيل المجال الذي نحتاج إليه لتنفيذ عمليات إطلاق السراح (الرهائن والأسرى).

وكانت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش قد وصفت معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر بأنها "لا تطاق"، وذلك خلال زيارة إلى القطاع في الرابع من ديسمبر الجاري.







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