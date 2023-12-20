اليوم السابع
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حسام صالح يتسلم تكريم الشركة المتحدة لجهودها فى معركة الوعى من إعلام CIC

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 11:45 ص
حسام صالح يتسلم تكريم الشركة المتحدة لجهودها فى معركة الوعى من إعلام CIC الدكتور مجدى القاضى رئيس مجلس إدارة إعلام cic
محمد صبحى تصوير حسن محمد

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كرم الدكتور مجدى القاضى رئيس مجلس إدارة إعلام cic، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نظرا للدور الكبير الذي قامت به في الفترة الأخيرة فى معركة الوعى، ومواجهة الحملات الإعلامية الممنهجة ضد الدولة المصرية، والدفاع عن وجهة نظر الدولة المصرية في كل ما يخص الأمن القومي، سواء الدور الذي قامت به قناة القاهرة الاخبارية في نقل حقيقة ما يحدث في قطاع غزة وقبلها في السودان، في ظل غياب الموضوعية والمهنية عن الإعلام الإقليمى والدولي، أو حتي الدور الذي قامت به قناة الوثائقية، أو برامج التوك شو في قنوات المتحدة أو حتي قطاع الدراما والمنصات الرقمية.
 
وتسلم درع التكريم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العلمى السابع لإعلام CIC.
 
 
 






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