حسام صالح: الجميع لا زال يتحدث عن الذكاء الاصطناعى.. والبرامج تتطور بشكل مرعب

محمد صبحى تصوير حسن محمد

تقدم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال ب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، بالشكر إلى قيادات إعلام cic والدكتور مجدى القاضى، لدعوته ووجوده فى المؤتمر العلمى السابع لإعلام cic ومناقشة تحديات صناعة الإعلام ، موضحًا أن الجميع يتحدث عن ما يسمى بالذكاء الاصطناعى أو ai والآن نتحدث عن برامج مختلفة بشكل كبير مختلفة عن الذكاء الاصطناعى التى اعتادنا عليها خلال 5 لـ10 سنوات وما نشاهده اليوم على أرض الواقع وتقدم الأبلكيشين المختلفة بشكل تقدم مرعب.

وأضاف المهندس حسام صالح خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الدولى السابع لإعلام CIC عن "التحديات والإشكاليات الإعلامية فى ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة"، والمنعقد الآن بمقر الكلية: "لو تحدثنا عن الخمس وعشر سنوات المقبلة نتحدث عن شئ مختلف تمامًا ولا يستطيع خبراء التكنولوجيا ومن يعمل فى وظيفة استقراء المستقبل إذ أعلنوا خلال الـ3 شهور الماضية عن تخوفهم وقلقلهم لأن ai بدأ يطور نفسه بعد أن تم اختراعه تحت تحكم البشر وأصبحت خارج تحكم البشر، وذلك تسلب فى أن الاتحاد الأوروبى أصدر قانون لتجنب الوقوع فى خطأ انتشار السوشيال ميديا واليوم ai أصبح نفس الأمر وهناك مجموعة تعمل فى مصر على بلورة قانون سيتم تقديمه فى مجلس النواب.

وتابع أن استخدام التكنولوجيا فى الإعلام لا نعلم إلى أين سنذهب ، والتخوف هل ai سيتحدث مع ai ويحرك الإنسان ، مستطردا وأصبح العالم كله يشهد يوميا أبحاث جديدة تناقض الابحاث المنشورة فى القريب العاجل ، وفى فترات قصيرة.

واستطرد: "أن الحضارة لن تنتهى والتاريخ لا ينتهى، هل نذهب لمرحلة أن التاريخ لن يكتبه البشر وسيكتبه حد تانى".

ونقل المهندس حسام صالح تحيات عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمشاركين فى حضور فعاليات المؤتمر.