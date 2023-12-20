اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 01:42 م
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حسام صالح: الجميع لا زال يتحدث عن الذكاء الاصطناعى.. والبرامج تتطور بشكل مرعب

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 01:35 م
حسام صالح: الجميع لا زال يتحدث عن الذكاء الاصطناعى.. والبرامج تتطور بشكل مرعب المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
محمد صبحى تصوير حسن محمد

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تقدم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالشكر إلى قيادات إعلام cic والدكتور مجدى القاضى، لدعوته ووجوده فى المؤتمر العلمى السابع لإعلام cic ومناقشة تحديات صناعة الإعلام ، موضحًا أن الجميع يتحدث عن ما يسمى بالذكاء الاصطناعى أو ai والآن نتحدث عن برامج مختلفة بشكل كبير مختلفة عن الذكاء الاصطناعى التى اعتادنا عليها خلال 5 لـ10 سنوات وما نشاهده اليوم على أرض الواقع وتقدم الأبلكيشين المختلفة بشكل تقدم مرعب.
 
وأضاف المهندس حسام صالح خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الدولى السابع لإعلام CIC عن "التحديات والإشكاليات الإعلامية فى ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة"، والمنعقد الآن بمقر الكلية: "لو تحدثنا عن الخمس وعشر سنوات المقبلة نتحدث عن شئ مختلف تمامًا ولا يستطيع خبراء التكنولوجيا ومن يعمل فى وظيفة استقراء المستقبل إذ أعلنوا خلال الـ3 شهور الماضية عن تخوفهم وقلقلهم لأن ai بدأ يطور نفسه بعد أن تم اختراعه تحت تحكم البشر وأصبحت خارج تحكم البشر، وذلك تسلب فى أن الاتحاد الأوروبى أصدر قانون لتجنب الوقوع فى خطأ انتشار السوشيال ميديا واليوم ai أصبح نفس الأمر وهناك مجموعة تعمل فى مصر على بلورة قانون سيتم تقديمه فى مجلس النواب.
 
وتابع أن استخدام التكنولوجيا فى الإعلام لا نعلم إلى أين سنذهب ، والتخوف هل ai سيتحدث مع ai ويحرك الإنسان ، مستطردا وأصبح العالم كله يشهد يوميا أبحاث جديدة تناقض الابحاث المنشورة فى القريب العاجل ، وفى فترات قصيرة.
 
واستطرد: "أن الحضارة لن تنتهى والتاريخ لا ينتهى، هل نذهب لمرحلة أن التاريخ لن يكتبه البشر وسيكتبه حد تانى".
 
ونقل المهندس حسام صالح تحيات عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمشاركين فى حضور فعاليات المؤتمر.
 
 
الحضور
الحضور

الدكتور عادل عبد الغفار رئيس الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام والهندسة
الدكتور عادل عبد الغفار رئيس الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام والهندسة

الدكتور مجدى القاضى واساتذة الاعلام
الدكتور مجدى القاضى واساتذة الاعلام

الدكتورة امال غزاوى عميد اعلامcic تكرم ناقلة فاروق
الدكتورة امال غزاوى عميد اعلامcic تكرم ناقلة فاروق

الدكتورة ماجى الحلوانى خلال كلمتها الترحيبية
الدكتورة ماجى الحلوانى خلال كلمتها الترحيبية

الدكتورة ماجى الحلوانى
الدكتورة ماجى الحلوانى

الكاتب الصحفى أكرم القصاص
الكاتب الصحفى أكرم القصاص

الكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ
الكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ

المتحدثين بالمؤتمر
المتحدثين بالمؤتمر

المشاركون فى المؤتمر العلمى السابع لإعلام cic
المشاركون فى المؤتمر العلمى السابع لإعلام cic

المشاركون
المشاركون

المهندس حسام صالح
المهندس حسام صالح

الوزير المفوض يحيى الواثق بالله – رئيس جهاز التمثيل التجاري – وزارة الصناعة والتجارة
الوزير المفوض يحيى الواثق بالله – رئيس جهاز التمثيل التجاري – وزارة الصناعة والتجارة

تكريم الكاتب الصحفى أكرم القصاص
تكريم الكاتب الصحفى أكرم القصاص

تكريم مقدمة فعاليات المؤتمر
تكريم مقدمة فعاليات المؤتمر

تكريم يحيى الواثق بالله – رئيس جهاز التمثيل التجاري
تكريم يحيى الواثق بالله – رئيس جهاز التمثيل التجاري

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

جانب من كلمة الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
جانب من كلمة الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

خلال فعاليات المؤتمر
خلال فعاليات المؤتمر

دروع التكريم
دروع التكريم

رئيس مجلس إدارة اليوم السابع
رئيس مجلس إدارة اليوم السابع

عادل عبد الغفار
عادل عبد الغفار

فعاليات المؤتمر
فعاليات المؤتمر

كلمة المهندس حسام صالح
كلمة المهندس حسام صالح

مقدمة فعاليات المؤتمر
مقدمة فعاليات المؤتمر

نائلة فاروق رئيس التلفزيون المصرى
نائلة فاروق رئيس التلفزيون المصرى

يحيى الواثق بالله – رئيس جهاز التمثيل التجاري – وزارة الصناعة والتجارة
يحيى الواثق بالله – رئيس جهاز التمثيل التجاري – وزارة الصناعة والتجارة

يحيى الواثق بالله – رئيس جهاز التمثيل التجاري
يحيى الواثق بالله – رئيس جهاز التمثيل التجاري

يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري
يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري

 







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