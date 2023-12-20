حاجز أمواج وممشى سياحى ومسرح.. أبرز ملامح تطوير منطقة اللسان برأس البر.. صور

تشهد منطقة اللسان برأس البر أعمال تطوير وتنسيق حضارى بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية للمكان الذى يعد أحد أهم المعالم السياحية بالمدينة.

حيث يتم حاليا إنشاء حاجز غاطس للأمواج بطول 400 متر، وذلك لتنفيذ الحماية الشاطئ من أعمال النحر، وكذلك إنشاء ساحات للمطاعم وانتظار السيارات وللأنشطة المختلفة وأيضًا مسار الدراجات ومسرح، علاوة على إنشاء ممشى سياحى وفقًا لعدد من المواصفات المتعلقة لتحقيق الاستغلال الامثل للموقع باطلالته المباشرة على البحر، وأيضًا تشهد المنطقة أعمال تشجير د وإنشاء شبكة للرى بها تتوافق مع الانظمة الحديثة..

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد كلفت الوحدة المحلية برأس البر برئاسة وليد الشهاوى رئيس مدينة رأس البر بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالمحافظة بوضع مخطط لرفع كفاءة المنطقة وتأهيلها سياحيا قبل موسم الصيف القادم

وأكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع، والمواصفات الفنية بما يتوافق مع طبيعة الموقع ورؤية المشروع لرفع كفاءة المنطقة والإرتقاء بالشكل الحضارى لها والتى تُعد من أهم المناطق الحيوية بهذه المدينة السياحية.

يذكر أن منطقة اللسان برأس البر هى منطقة إلتقاء البحر بالنهر وتضم فنار رأس البر البحرى وهى مقصد جميع رواد مصيف رأس البر صيفا وشتاء، وخضعت هذه المنطقة العديد من أعمال التطوير للحفاظ على مكانتها الجغرافية والسياحية.