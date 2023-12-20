جمعية القلب الأمريكية تقدم 6 نصائح هامة عند الإصابة بالأنفلونزا أو كورونا

كتبت أمل علام

تقدم جميعة القلب الأمريكية"AHA"، بعض النصائح الهامة عند إصابتك بنزلة برد أو الأنفلونزا أو كورونا، أو الفيروس المخلوى التنفسى، موضحة أن حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة المصاحب له يعنى أن هذا هو الوقت المناسب لمعرفة ما يجب عليك فعله - وما لا يجب عليك فعله - عندما تشعر بالمرض.

وقالت جميعة القلب الأمريكية، تميل نزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى إلى أن تكون أكثر شيوعًا خلال الأشهر الباردة، عندما تنتشر الفيروسات بسهولة أكبر لأن الناس يتواجدون في الداخل أكثر وعلى مقربة من الآخرين.

قالت الدكتورة تريش بيرل، أستاذة الطب الباطنى فى مركز Southwestern الطبى، إن مكاتب الأطباء والمستشفيات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة كانت مشغولة حتى الآن.

وقالت: إن هناك كمية متزايدة من الأنفلونزا المنتشرة، وفيروس المخلوى التنفسى، كما ينتشر فيروس كورونا بشكل أكبر خلال الأشهر الباردة وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

إذا أُصبت بفيروس تنفسي، فإليك بعض النصائح من خبراء طبيين يمكن أن تساعدك على الشعور بالتحسن وحماية الآخرين:



احرص على السوائل

1.احرص على تناوال الماء ..

يتكون الدم من 55% بلازما و45% خلايا، تتكون بلازما الدم من أكثر من 90% من الماء، ويعد ضغط الدم الصحي مهمًا لتوصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى جميع أنحاء الجسم.

قال الدكتور باي ني جون، طبيب قلب الأطفال فى مستشفى آن وروبرت لوري للأطفال في شيكاغو وأستاذ طب الأطفال في كلية فاينبرج للطب بجامعة نورث وسترن، إن شرب الماء يساعد جهاز المناعة لديك عن طريق توزيع حجم الدم، المشروبات الخالية من الكافيين والشوربة الساخنة تعمل أيضًا.

يعتمد الحفاظ على رطوبة الجسم على الاحتياجات الفردية والظروف المختلفة، ولكن بشكل عام، يجب على الرجال استهلاك 13 كوبًا سعة 8 أونصات من الماء يوميًا، و9 أكواب للنساء، وفقًا للأكاديمية الوطنية للطب، ضع فى اعتبارك أن الترطيب يمكن أن يأتى أيضًا من الأطعمة الغنية بالمياه، وخاصة الفواكه والخضروات.

2. تجنب تناول الأطعمة المالحة أو شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والصودا

حيث يمكن أن تؤدى إلى الجفاف، حيث إن الحفاظ على رطوبة الجسم أثناء مكافحة الفيروس "أمر بالغ الأهمية" لأن السوائل تساعد الدورة الدموية، والتى يمكن أن "تساعد فى حمل الخلايا المناعية فى جميع أنحاء الجسم".



احرص على التدفئة

3.احرص على التدفئة..

يبدو الأمر منطقيًا عندما تكون مريضًا، وهناك سبب وجيه وراء هذه النصيحة.

إن الفيروسات مثل الأنفلونزا وفيروس كورونا والفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن تسبب الحمى، الحمى هي علامة على أن الجسم يقاوم هذه الفيروسات، وسيعانى المرضى من قشعريرة مرتبطة بالحمى، إن البقاء دافئًا سيقلل من الانزعاج الناتج عن القشعريرة ويساعد على دوران الدم لحمل الخلايا المناعية للوقاية من العدوى، وينصح بتناول أدوية خفض الحمى" ارتفاع الحرارة" لتجعلك تشعر بالتحسن.

4.خذ قسط وافر من النوم والراحة..

يمنح النوم جسمك فرصة للشفاء والسماح لجهازك المناعى بالعمل، يجب أن تنام من 7 إلى 9 ساعات فى الليلة وتعتبر مثالية للبالغين، حيث إن النوم مهم للغاية عندما تكون مريضا، لأنه كلما نمت أكثر، كلما تعافيت بشكل أفضل".

5 .اغسل يديك بالماء والصابون ومارس النظافة الجيدة..

فإذا كنت تعيش مع العائلة أو الأصدقاء يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية لمنع إصابة الآخرين حولك، إذا كان عليك مغادرة المنزل أثناء مرضك، فارتدي قناعًا أيضًا.

إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على 60% من الكحول على الأقل، "إن نظافة اليدين تقلل من انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين، كما يجب مسح المائدة والأسطح الصلبة الأخرى التى يمكن أن تعيش عليها الفيروسات.

إذا كانت لديك أعراض قبل التوجه إلى مكان عملك، ففكر في الزملاء الذين قد يعانون من ضعف المناعةن فيمكن العمل من المنزل، إن أمكن.

6. راجع طبيبك إذا استمرت الأعراض أو ازدادت سوءًا..

وأضافت جمعية القلب الأمريكية، إن معظم حالات العدوى الثانوية التى تتبع العدوى الفيروسية تحدث بعد 5 إلى 10 أيام من إصابة الشخص بالمرض لأول مرة، يمكن للأنفلونزا أن تجعل الشخص يشعر بالمرض لمدة تصل إلى أسبوع.