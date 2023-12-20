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جدول امتحان المستوى الرفيع والمواد خارج المجموع لطلاب الجيزة 2023/2024

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 11:06 ص
جدول امتحان المستوى الرفيع والمواد خارج المجموع لطلاب الجيزة 2023/2024 جدول امتحان المستوى الرفيع والمواد خارج المجموع لطلاب الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات مواد (خارج المجموع والمستوى الرفيع والتربية العسكرية والتربية الرياضية) لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وجاءت جداول امتحان المواد (خارج المجموع والمستوى الرفيع والتربية العسكرية والتربية الرياضية) في محافظة الجيزة، على النحو التالي:

 

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واعتمدت محافظة الجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023 /2024، وفقًا للمواعيد التالية: -
 
أولًا: المرحلة الابتدائية
 
-الصف الثاني والثالث الابتدائي تبدأ من الثلاثاء 9 يناير حتى الأربعاء 10 يناير 2024.
 
-الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من السبت 6 يناير وحتي الخميس 11 يناير 2024. 
 
-الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.
 
ثانياً: المرحلة الإعدادية
 
-الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من السبت 6 يناير وحتى الإثنين 15 يناير 2024.
 
-الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.
 
-امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024. 
 
ثالثًا/مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت 6 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.
 
رابعًا/ الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتي 16 يناير 2024.
والصفين الأول والثاني الثانوي المكفوفين يبدأ من السبت 6 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.
 
خامسًا/ الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الاثنين 15 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.
والصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الأحد 14 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024. 






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