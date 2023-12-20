اليوم السابع
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جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لمحافظة قنا الثلاثاء المقبل

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 07:00 ص
جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لمحافظة قنا الثلاثاء المقبل قافلة طبية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة عين شمس، قافلة التنمية الشاملة بمحافظة قنا  بقرية المفرجية - مركز قوص " برعاية اللواء  أشرف غريب الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك فى الفترة من 26 الى 28 من ديسمبر الجارى .
 
يات ذلك فى اطار حرص إدارة جامعة عين شمس على القيام بدورها المجتمعى ، حيث تقام القافلة بتنسيق الدكتورة هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وإشراف اللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 
ويشارك فى القافلة كليات الطب و الصيدلة والتمريض ، وتتضمن عيادات القافلة تخصصات" الباطنة عامة و أنف وأذن و أطفال و عظام و جلدية و قلب و مخ و أعصاب و الرمد و الصدر و أمراض نساء" إلى جانب صيدلية القافلة التى تقدم خدمتها الدوائيه بالمجان .
 
كما تشمل فاعليات القافلة عدد من حملات توعية و اختبارات للمتحررين من الأمية تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار و مركز محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة.
 
 






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