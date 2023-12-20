تونس وجامبيا يبحثان سبل التعاون بمختلف المجالات

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بحث وزير الخارجية التونسى نبيل عمار مع نظيره الجامبى مامادو تنجارو سبل دعم التعاون بين الجانبين.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان الثلاثاء - أن اللقاء جاء على هامش مشاركة وزير الخارجية التونسي في الندوة رفيعة المستوى حول تدعيم السلم والأمن بإفريقيا المنعقدة بوهران بالجزائر، واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية ولاسيّما الاقتصادية منها وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن المباحثات شملت مجال الهجرة والتعاون القنصلي، بجانب تبادل الجانبان وجهات النظر بخصوص سبل تعزيز الأمن والسلم بالقارّة الإفريقية والمستجدّات الإقليمية والدولية.