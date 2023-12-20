اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 03:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التربية بالإسكندرية وبطريركية الأقباط الأرثوذكس

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:51 م
توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التربية بالإسكندرية وبطريركية الأقباط الأرثوذكس أثناء توقيع البرتوكول
الإسكندرية جاكلين منير

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وقع الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية، ونيافة الحبر الجليل الأنبا بافلى أسقف قطاع المنتزه ممثلاً عن بطريركية الأقباط الأرثوذكس، بروتوكول التعاون المشترك لقيام كلية التربية بتقديم خدماتها التربوية لاستدامة التنمية المهنية لمعلمي الإسكندرية وأداء دورها الريادى لمؤسسات المجتمع المدنى. 
 
 
وذلك فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على القيام بدورها فى خدمة المجتمع التعليمي السكندري، وموافقة مجلس الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة.
 
حضر مراسم توقيع بروتوكول الشراكة إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ ومنسق التحالف الوطنى التنموى بالإسكندرية، ورامى نجيب مدير مكتب الانبا بافلى، ونسيم جورج منسق المدارس الكنائسية ، وحسن عابدين وكيل الكلية لشؤون الطلاب، وسالم عبد الرازق وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع ؛ وعزيزة شلبى امين عام الكلية، و دكتورة مروة العدوي مدير مركز الخدمات التربوية بالكلية.






الاسكندرية

جامعة الاسكندرية

كلية التربية

بطريركية الأقباط الأرثوذكس




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