اليوم السابع
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توقيع الكشف المجانى على 2602 مواطن خلال القوافل الطبية جنوب أسوان

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:47 م
توقيع الكشف المجانى على 2602 مواطن خلال القوافل الطبية جنوب أسوان جانب من القوافل
أسوان- صلاح المسن

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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجانى فى قرية كلابشة وكركر وقرية العلاقى الارامل بمركز أسوان، واستمرت أعمال القافلة لمدة يومين فى كل قرية.

 

 وتأتى تلك القوافل ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتورة حنان أنور، وكيل وزارة الصحة بأسوان.

 

وأوضح الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية في" بيان صحفي"، أن مجهودات تلك القوافل ساهمت فى الكشف الطبى على 2602 مواطنا، كما ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

 

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.







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