اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تكريم القصاص ونائلة فاروق وعادل عبد الغفار ومسلم بإعلام CIC

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:26 م
تكريم القصاص ونائلة فاروق وعادل عبد الغفار ومسلم بإعلام CIC الدكتور مجدى القاضى رئيس مجلس إدارة إعلام cic
محمد صبحى تصوير حسن محمد

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كرم الدكتور مجدى القاضى رئيس مجلس إدارة إعلام cic ، المشاركين فى حضور فعاليات المؤتمر العلمى السابع لإعلام cic والمنعقد اليوم الأربعاء، كل من الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، ونائلة فاروق رئيس التلفزيون المصرى، والكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس مجلس إدارة الوطن، وعادل عبد الغفار رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، ويحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.
 
جاء ذلك على هامش بفعاليات المؤتمر الدولي السابع لإعلام CIC عن "التحديات والإشكاليات الإعلامية فى ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة".
 
 
 






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