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تعليم المنيا تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 01:23 م
تعليم المنيا تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، والتى تبدأ اعتبارا من 13يناير وتنتهى يوم 24 من نفس الشهر. 

 

وجاء فى بيان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى تبدأ يوم 13 يناير وتنتهى يوم 23 من نفس الشهر، وأول أيام الامتحانات مادة اللغة العربية، وآخرها، مادة الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية. 
بينما الصف الثانى الثانوى العام يبدأ أول أيام الامتحانات فى 14 يناير وينتهى يوم 24 من نفس الشهر، واللغة العربية فى أول أيام الامتحانات.
 
 
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