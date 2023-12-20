تعرف على إنجازات مديرية أوقاف مرسى مطروح خلال 2023

(46) قافلة دعوية و(26) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسياً ،و(47) ندوة إفتاء و(48 ) ندوة علمية، و(1124) درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت، و(900) مسجد تشارك في البرنامج الصيفي للطفل، توزيع ( 12 ) طن لحوم أضاحي وإطعام،و ( 22 ) ألف شنطة سلع

كشفت وزارة الأوقاف إنجازات مديرية أوقاف مرسى مطروح خلال عام 2023م ، ومنها إحلالها وتجديد وصيانة وتطوير ( 11 ) مسجدًا منها: ( 7 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا و( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا ، ومسجد واحد يحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، عقد (3705) مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والمقارئ النموذجية ومقارئ السيدات ومقارئ الواعظات .

حققت مديرية أوقاف مطروح خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله (عز وجل)، والبر وخدمة المجتمع، على النحو التالي:

أولا : الإنجازات الدعوية

1. القوافل الدعوية :

سيرت المديرية عدد (46) قافلة دعوية خلال العام

- القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف

• تم تسيير عدد (15) قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف - ووزارة الأوقاف -) إلى مناطق السلوم والحمام وسيوة

• تم تسيير عدد (48) قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف - ووزارة الأوقاف -) إلى مناطق السلوم

2. الأسابيع الدعوية والثقافية :

• تم تنفيذ عدد (26) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسياً، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى

3. مجالس الندوات العلمية :

• تم تنفيذ عدد (19) ندوة علمية

4. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية :

تم تنفيذ عدد (49) مجلس إفتاء وندوة إفتائية،

• عدد (29) مجلس إفتاء للواعظات

5. المنبر الثابت :

• تم تنفيذ عدد (1124) درسًا من برنامج المنبر الثابت ، وذلك بعدد (112) مسجدا

• الدروس المنهجية :

تم تنفيذ عدد ( 672) درس منهجي ،

• عدد (624) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة ، وذلك بعدد (52) مسجد ا

• عدد (48) درسًا من الدروس المنهجية للواعظات ، وذلك بعدد (4) مسجدًا

6. البرنامج الصيفي :

• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد (900) مسجد بواقع (3) لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد لعدد

( 5000 ) طفل

7. الندوات المشتركة مع الإعلام :

تم تنفيذ عدد (84) ندوة مشتركة ، بمركز اعلام مطروح

8. المبادرات :

• تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد (60) ندوة فى (15) مسجدًا

• تم تنفيذ مبادرة مكارم الاخلاق خلال شهر اكتوبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد (60) ندوة في (15) مسجدًا

• تم عقد ندوات الوعى القومي للمرأة والقضية السكانية بعدد ( 23 ) بمشاركة المجلس القومي للمرأة

• تم عقد ندوات بقصور الثقافة بعدد ( 37 ) ندوة

• تم عقد قافلة مدرسية بعدد ( 2100 ) قافلة خلال الأيام الدراسية

• تم عقد ندوة البناء الثقافي بعدد ( 150 ) إمام بمدينة العلمين الجديدة

• تم عقد ندوة البناء الثقافي بعدد ( 150 ) إمام بمكتبة مصر العامة

• تم عقد ندوة البناء الثقافي بعدد ( 150 ) بمسجد العوام

• تم عقد ندوة التوعية السكانية بعدد ( 100 ) إمام وإداري

• تم تنقيذ البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل في (226)مسجد

• تم تنفيذ عدد (3 ) رحلات للأطفال بواحة سيوة والمعالم السياحية بمطروح ورحلة بحرية

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ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

1. المقارئ القرآنية:

عقدت المديرية عدد (3705) مقرأة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، على النحو التالي :

• مقارئ الأئمة : وعددها (12) مقرأة ، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (576) مقرأة

• مقارئ الأعضاء : وعددها (6) مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (288) مقرأة

• مقارئ الجمهور : وعددها (57) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ، تم عقد عدد (2736) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• المقارئ النموذجية : وعددها (1) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (53) مقرأة

• مقارئ الواعظات : وعددها (1) ، وتعقد يوم الاحد بعد صلاة العصر ، تم عقد عدد (52)

• مكاتب التحفيظ :

تم عقد عدد (300) حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية ، وبيانها كالتالي :

• مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها (2) ، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا ، ومن 2م :4م عدا الجمعة ، بواقع (626) حلقة تحفيظ .

• مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها (3) ، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 صعصرًا عدا الجمعة ، بواقع (939) حلقة تحفيظ .

2. المسابقات القرآنية :

• عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة الاسر القرآنية

• عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية.

• بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية.

• الإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية.

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ثالثًا : في مجال التدريب والتثقيف

• تم تنفيذ الدورة التدريبية للعمال الجدد بالمديرية لعدد (15) عاملًا.

• تم تنفيذ عدد ( 3 ) دورة في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية

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رابعًا : في مجال عمارة المساجد

• إحلال وتجديد وصيانة وتطوير ( 11 ) مسجدًا منها ( 7 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا و عدد ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

• حصول مسجد واحد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

• تم فرش (20) مسجدًا، بكمية فرش بلغت (6250) مترًا من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية،

خامسًا : في مجال البر وخدمة المجتمع

• تم صرف (50) ألف جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

• تم توزيع ( 12 ) طن لحوم أضاحي وإطعام.