تعرف على أهم 5 معلومات عن المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة

كتبت آية دعبس

تستعد وزارة العمل لإطلاق المنظومة الرقمية للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك ضمن اهتمام الدولة بتلك الفئة وتقديم الرعاية الخاصة بها، ويستعرض هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بالمنظومة الرقمية:

1- تدعم خطة التوسع فى حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.

2- تضمن وصول الخدمات المُقدمة للعمالة غير المنتظمة للمُستحقين باعتبارهم ضمن الفئات الأولى بالرعاية.

3- تهدف المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، لشمول تلك الفئة للمستفيدين بسياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.

4- تساعد على تسهيل البيانات والمعلومات على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التى يعمل بها عمالة غير منتظمة.

5- المنصة الإلكترونية الجديدة ستضمن صحة ودقة قاعدة البيانات، مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.

ووجه حسن شحاتة، وزير العمل، الإدارات المُختصة بشؤون العمالة غير المنتظمة وبملف التحول الرقمى، بسرعة تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونياً عن طريق المنصة الإلكترونية، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمى، مؤكداً على أهمية سرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الفئة من العمالة، مع الاستمرار فى حصر وتسجيل تلك العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، بهدف دعم خطة الاستمرار فى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.