اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

بعد فعاليات تسلم مصر رئاسة اجتماعات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 11:24 ص
بعد فعاليات تسلم مصر رئاسة اجتماعات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت منذ قليل فعاليات اجتماعات الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، حيث تتسلم رئاستها مصر من دولة قطر بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والسفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية و طارق النابلسى الوزير المفرض مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
 
وتستضيف جمهورية مصر العربية أعمال الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وذلك على مدار يومى 20 و21 من ديسمبر الجارى، حيث شهدت القاهرة انطلاق أعمال الاجتماع التحضيرى على مستوى كبار المسئولين.
 
 
 






وزيرة التضامن

مصر

رئاسة اجتماعات الدورة العادية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب

مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة