بدء فعاليات المؤتمر العلمى السابع لإعلام cic لمناقشة التحديات الإعلامية

انطلقت قبل قليل، فعاليات المؤتمر الدولى السابع لإعلام CIC عن "التحديات والإشكاليات الإعلامية فى ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة" وذلك بحضور المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة الخدمات الإعلامية والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والنائب محمود مسلم رئيس مجلس إدارة الوطن والدكتور عادل عبد الغفار استاذ الإعلام والمستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى، والدكتور عرو عزت سلامة، ونائلة فاروق رئيس التلفزيون المصرى، الدكتور مجدى القاضى والدكتورة ماجى الحلوانى والدكتورة ليلى عبد المجيد والدكتورة امال غزاوى.

ومن المقرر أن يشهر ختام فعاليات المؤتمر تكريم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نظرا للدور الكبير الذى قامت به فى الفترة الأخيرة فى معركة الوعى ومواجهة الحملات الإعلامية الممنهجة ضد الدولة المصرية والدفاع عن وجهة نظر الدولة المصرية فى كل ما يخص الأمن القومى سواء الدور الذى قامت به قناة القاهرة الاخبارية فى نقل حقيقة ما يحدث فى قطاع غزة وقبلها فى السودان فى ظل غياب الموضوعية والمهنية عن الإعلام الإقليمى والدولى أو حتى الدور الذى قامت به قناة الوثائقية أو برامج التوك شو فى قنوات المتحدة أو حتى قطاع الدراما والمنصات الرقمية.