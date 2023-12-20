بدء تشغيل جهاز ليزر لتفتيت حصوات الكلى بعمليات مستشفى سوهاج الجامعى.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج عن بدء تشغيل جهاز ليزر لتفتيت حصوات الكلى بقسم المسالك البولية، بهدف خدمة المرضى المترددين على وحدة مناظير المسالك البولية، وذلك بمبنى عبيد بمقر المستشفى الجامعى القديم.

وأكد النعمانى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين فى كافة التخصصات، تم البدء فى تشغيل هذا الجهاز والذى سيساهم فى القضاء على قوائم انتظار مرضى الحصوات المسالك البولية، والحد من معدلات الفشل الكلوى، حيث يعد هذا الجهاز الأحدث فى علاج حصوات الكلى والمسالك لدى الأطفال والبالغين وكبار السن، من محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة،

وخلال متابعة رئيس الجامعة لأعمال تشغبل الجهاز داخل وحدة مناظير المسالك بالمستشفى الجامعى أكد أن قسم جراحة المسالك البولية بالجامعة يمتلك كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتى تجعله فى مقدمه هذا التخصص فى جامعات مصر وخارجها، حيث يعد هذا الجهاز تكميلًا للأجهزة التى توجد بالقسم والتى تندرج نحو اجهزة التدخل الجراحى المحدود مثل جهاز تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية الذى تم توريده وتشغيله منذ عامين.

ومن جانبه ذكر الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب أن ذلك الجهاز تم التبرع به من شركه ABC العقارية وتقدر قيمته بمليون و800 ألف جنيه، ويعد إضافة ‏قوية لوحدة مناظير المسالك بالمستشفى الجامعى، حيث بعد هذا القسم من الأقسام الطبية المتميزة التى تقوم بعمل كافة عمليات مناظير المسالك للكلى والحالب والمثانة والبروستاتا، كما يعد مدرسة لتدريب شباب الأطباء وتخريج أخصائيين لخدمة المرضى على المستوى المحلى والإقليمي.

وأوضح الدكتور عبد الباسط بدوى رئيس قسم المسالك، أنه بواسطة ‏هذا الجهاز سوف يتم إستخدام المناظير المرنة لعلاج كافة أنواع الحصوات، فمرونة هذه المناظير ودقتها تجعلها أكثر امانًا وتمكنها من الوصول إلى أى مكان فى الجهاز البولى وإلى أكثر الأماكن صعوبة، فتفتيت الحصوة بالليزر هى طريقة جراحية لإزالة حصوة كلوية، أو حالبية، أو مثانية، والتى تسبب ألمًا حادًا عند تحركها ومضاعفات اخرى مثل النزيف البولى و الالتهابات المتكررة والضمور الكلوى واخيرًا الفشل الكلوى الحاد أو المزمن، مضيفًا أن العملية تجرى تحت تخدير موضعى أو عام وتعتبر أقل خطرًا من الجراحة، كما يستطيع المريض أن يغادر المستشفى فى نفس اليوم الذى تم به الجراحة.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب البشرى، والدكتور الشاذلى صالح وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الباسط بدوى رئيس قسم المسالك، والدكتور أحمد فتحى النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية وعدد من رؤساء الأقسام ونواب مدير المستشفى وأعضاء هيئة التدريس والأطباء بكلية الطب.

الجهاز الجديد بالمستشفى الجامعى



جهاز التفتيت بجامعة سوهاج



رئيس جامعة سوهاج يستمع للشرح