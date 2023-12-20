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انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الجمعة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:00 ص
انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الجمعة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبل 22 ديسمبر 2023، حيث تشهد البلاد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة علي جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة المقبل 22 ديسمبر  2023 كما يلى:

الأربعاء 20 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 14.
 
السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 13.
 
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 17.
 
شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09.
 
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى  13.
 
 

الخميس 21 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 14.
 
السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 13.
 
جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 17.
 
شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09.
 
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى  14.
 
 

الجمعة 22 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 13.
 
السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 12.
 
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16.
 
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08.
 
جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى  13.






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