اليوم السابع يكرم الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين رابطة العالم الإسلامى

كتب محمد صبحي تصوير أحمد معروف و حسين طلال

أمين عام رابطة العالم الإسلامي يزور مقر جريدة اليوم السابع.. ويؤكد: منظومة إعلامية متميزة تتفاعل مع الرأي الآخر بكل أريحية

أهدى الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع، فضيلة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمين رابطة العالم الإسلامى ورئيس هيئة علماء المسلمين درع اليوم السابع، على هامش زيارته لمقر الجريدة، وكذلك الإصدار الأول من العدد اليومى لـ "اليوم السابع" كنسخة تذكارية موقعة باسم رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.



قيادات اليوم السابع وأمين عام رابطة العالم الإسلامي وكان في استقبال فضيلة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين، والوفد المرافق له، بمقر جريدة اليوم السابع، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس التحرير، وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي، ويوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، ومحمود يسن رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، ومحمود جاد مساعد رئيس التحرير، ومحمد طنطاوي مدير التحرير، ولؤي علي مسؤول الملف الديني، ومحمد صبحي مسؤؤول ملف الجامعات، وعدد كبير من كبار المسؤولين بالجريدة.

أكرم القصاص وعلا الشافعي يسلمان درع جريدة اليوم السابع للشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي

كما كرم فضيلة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى اليوم السابع بإهداء درع رابطة العالم الإسلامى، وتسلمه الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير.



أكرم القصاص ويوسف أيوب يهديان درع جريدة صوت الأمة للدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي

وكان قد زار فضيلة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، والوفد المرافق له مؤسسة اليوم السابع، اذ تقفد صالة التحرير للوقوف على سير العمل داخل المؤسسة ودورة الخبر الصحفى بداية من استقباله وحتى نشره فى الموقع الإلكترونى. وكان قد زار فضيلة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، والوفد المرافق له مؤسسة اليوم السابع، اذ تقفد صالة التحرير للوقوف على سير العمل داخل المؤسسة ودورة الخبر الصحفى بداية من استقباله وحتى نشره فى الموقع الإلكترونى.

وأشاد فضيلة الدكتور العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامى، بما شاهده داخل صالة تحرير اليوم السابع، مؤكدًا أن صالة التحرير نموذجية ومصممة وفقا لأحدث صالات التحرير فى العالم.

وأكد أمين عام رابطة العالم الإسلامى أنه يوميا يصله إصدار اليوم السابع، لافتا أنها تحمل رسالة تصل للجميع ومتفوقة فى منصات التواصل الاجتماعى، ولها دور مؤثر وبصمة، وتبوءت مكانة كبيرة.



أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع يستقبل أمين عام رابطة العالم الإسلامي



جانب من الزيارة بالجريدة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي خلال حديثه إلى تليفزيون اليوم السابع



الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي



الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى برفقة الكاتب الصحفي أكرم القصاص



الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى



الكاتب الصحفي أكرم القصاص والكاتبة علا الشافعي وقيادات اليوم السابع يستقبلون أمين عام رابطة العالم الإسلامي



الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع تستقبل أمين عام رابطة العالم الإسلامي



أمين عام رابطة العالم الإسلامي يتفقد استديو اليوم السابع



أمين عام رابطة العالم الإسلامي يتفقد مقر جريدة اليوم السابع ويلتقى بقيادات الجريدة



أمين عام رابطة العالم الإسلامي يثنى على المحتوى الصحفي المتميز لجريدة اليوم السابع الزميل لؤي علي يستقبل أمين عام رابطة العالم الإسلامي

أمين عام رابطة العالم الإسلامي







جانب من الزيارة لليوم السابع



جانب من الزيارة



جانب من الزياره



جانب من زيارة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي



جانب من زيارة أمين عام رابطة العالم الإسلامي لليوم السابع



قيادات اليوم السابع في استقبال حافل للشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى



قيادات اليوم السابع في استقبال معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي





الزميل لؤي علي يستقبل أمين عام رابطة العالم الإسلامي