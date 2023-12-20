اليوم السابع: توقيع اتفاقية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية

تحت عنوان "توقيع اتفاقية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية"، تتابع اليوم السابع في عددها الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، في مقدمتها إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء توقيع اتفاقية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية، وتأكيد رئيس الوزارء، أن مشهد الانتخابات الرئاسية تعبير عن الإرادة القوية للمصريين.



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