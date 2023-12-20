الهلال الأحمر المصرى يتسلم سفينة محملة بمساعدات كويتية تركية مشتركة لغزة

العريش ـ محمد حسين

تسلم الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء شحنة مساعدات لقطاع غزة قدمتها الجمعية الكويتية للإغاثة والهلال الأحمر التركي بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي.

قام ممثلو الهلال الأحمر المصري بتسلم الشحنة بحضور وفد من السفارة التركية بالقاهرة والهلال الأحمر التركي، بعد وصول السفينة لميناء العريش البحري، ونقل محتوياتها لمقر المخازن اللوجستية المخصصة لاستقبال وتجهيز المساعدات الدولية القادمة لغزة تمهيدا لنقلها تباعا من العريش إلى معبر رفح وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة.

وأوضحت بيانات شحنة المساعدات الكويتية التركية المشتركة، إن الشحنة قيمتها ٤ ملايين دولار، شاركت فيها الجمعية الكويتية للإغاثة بمبلغ مليونين ونصف دولار أمريكي، والهلال الأحمر التركي بمبلغ مليون ونصف دولار، ومكوناتها طرود غذائية مكونة من شوربة جاهزة، معلبات حمص باللحم، معلبات محشي تونة معلبة معكرونة أرز جاهز، حلوى بسكويت ماء، عصير فواكه طحين، أطقم ملاعق وشوكة بلاستيكية عددها 38,072.0 طرد، ووزنها 536,815.2 كجم، وطرود مواد النظافة وعددها 35,715.0 طرد ، ووزنها 267,862.5 كجم، وطرود إيواء وسادة وسرير وعددها 7,836.0 طرد، ووزنها 34,478 كجم، وخيام عددها 1.11 خيمة ، ملابس شتوية وزنها 50,008 كجم.

يذكر أنه سبق وصول السفينة بأيام قليلة وصول فريق إغاثة إنسانية كويتي لمدينة العريش، والتجهيز لوصولها وتفقد مقر الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء والمخازن اللوجستية التي فيها تُسْتَقْبَل المساعدات الدولية.

وقال "عمر يعقوب الثويني "، نائب مدير الجمعية الكويتية للإغاثة، أن زيارتهم تأتي استكمالا لجهود تقوم بها دولة الكويت لإمداد أهالي غزة بمواد إغاثية عاجلة وسيارات إسعاف في إطار حملة " فزعة فلسطين"، وتشارك في هذه الجهود عددا من الجهات والمؤسسات الإغاثية الكويتية، ولاستقبال سفينة شحن المساعدات الكويتية التي سُيِّرَت بحرا لتصل لميناء العريش بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.

أضاف أنه يتم كل هذا الجهد بتعاون ومشاركة وتسهيل لهذه المهمة من الجانب المصري، منذ اليوم الأول لوصول المساعدات واستقبال فرق العمل وتسهيل مهامهم.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الهلال الأحمر المصري يعمل على نحو مستمر على مدار الساعة منذ أحداث غزة، ويقوم بدوره الإنساني في استقبال المساعدات القادمة من مصر وكل الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والمنظمات الإغاثية الدولية.

وأشار رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن دولة الكويت بدورها كان لها وُجود وحضور من خلال توصيل مساعدات عبر مطار العريش وميناء العريش إلى جانب توصيل أسطول من سيارات الإسعافات.



الهلال الأحمر المصرى يتسلم سفينة محملة بمساعدات كويتية تركية مشتركة لغزة (1)



الهلال الأحمر المصرى يتسلم سفينة محملة بمساعدات كويتية تركية مشتركة لغزة (2)