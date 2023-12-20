المغرب يؤكد دعمه لمجلس القيادة الرئاسى اليمنى

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أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الثلاثاء فى مدينة مراكش، أن المغرب يدعم بشكل واضح مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ويعبر عن الأمل في أن يضطلع بدور القاطرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأوضح بوريطة، خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك، عقب مباحثات ثنائية عشية انعقاد النسخة السادسة من منتدى التعاون العربي الروسي الذي تحتضنه مدينة مراكش الأربعاء، على مستوى وزراء الخارجية، أن تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس واضحة لدعم اليمن حتى يستعيد أمنه وسيادته ووحدته.

وأشار إلى أن المغرب يدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني باعتباره سلطة شرعية وحيدة في اليمن ويرفض كل التدخلات الخارجية وكل من يتلاعب باستقرار اليمن ووحدته.

وأكد بوريطة أن المغرب يشدد على المخاطر التي تشكلها الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تشتغل بأجندات دول أجنبية، ويعبر عن رفضه للتدخلات الخارجية في الأزمة اليمنية.. مشددا على أن المغرب يرفض الدعم الخارجي لجماعة الحوثيين باعتباره يسهم في عدم الاستقرار في اليمن والمنطقة ككل، مبرزا أن مواقف المغرب واضحة بهذا الشأن.

وأفاد الوزير بأن المغرب يولي اهتماما بالغا للجانب الإنساني في اليمن ويدعو دائما إلى تعبئة عربية ودولية لتجاوز الوضع الإنساني المتأزم في البلاد، والذي يحتاج إلى معالجة سياسية شاملة ونهائية حتى يتمكن من استعادة أمنه واستقراراه.

وعلى المستوى الثنائي، أكد بوريطة أن المغرب عمل على تسهيل قدوم وإقامة الطلبة اليمنيين على أراضيه ورفع حصة منح الطلبة اليمنيين للدراسة بالمغرب إلى 100 منحة، وكذا توفير كل التسهيلات الإدارية لتأمين إقامتهم في أحسن الظروف.

وأشار إلى أنه يجري العمل حاليا على تحديث الإطار القانوني ليكون رافعة لإرساء علاقات ثنائية قوية تعكس العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين.