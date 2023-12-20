المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق يتاجر بالمخدرات بالقناطر الخيرية

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحى ويصا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى، ومدحت مجدى مكى، وأحمد مصطفى أبو طالب، وأمانة سر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لسائق توك توك، لاتهامه بالإتجار بالهيروين والحشيش بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 39958 لسنة 2022 جنح مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4441 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "السيد ع ا"، 32 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط سائق توك توك لاتهامه بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدرى الهيروين والحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.