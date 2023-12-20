المؤبد وغرامة 100 ألف لترزى بتهمة الإتجار فى الهيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، ترزى بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار نطاق مركز بلبيس، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود وباسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 19246 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس ليوم 7 من شهر أكتوبر المنصرم، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية المتهم " سعيد أ م" 31 عاما ترزى ملابس مقيم نطاق مركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتربح بنطاق مركز بلبيس.

وتبين من أمر الإحالة أنه عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم بناء على معلومات سرية وفى كمين محكم أعد له وضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بإحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.