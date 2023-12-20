الكهرباء: موافقة الاتحاد الأوروبى على نقل الكهرباء لليونان دليل على قوة الشبكة المصرية

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن قرار اعتماد مشروع ربط كهربائى بين اى دولة أوروبية و دولة من خارج القارة الأوروبية من قبل الاتحاد الأوروبي يعتمد على عدة معايير يجب توافرها فى المشروع ليحصل على الاعتماد.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اعتماد الاتحاد الأوروبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر و اليونان هو الأول فى تاريخ القارة الأوربية ، موضحا أن هذا المشروع تنافس عليه عدة دول أوروبية و أفريقية و تم اختيار مصر لتنفيذه نتيجة لعدة أسباب أهمها قوة شبكة نقل الكهرباء المصرية و قدرتها على إنتاج كميات كبيرة من الطاقة المتجددة.

وأشار المصدر إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر و اليونان يعد الأضخم فى تاريخ مشروعات الربط الكهربائي نتيجة بعد المسافة بين البلدين و يعتبر حاليا في مرحلة الاستشارات و الدراسات، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الأمداد بالطاقة ، علاوة على رفع درجة تأمين الإمدادات الكهربائية عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل.

وتابع المصدر أن من مميزات الربط الكهربائي بين مصر و قبرص و اليونان هو أن أقصى حمل فى الشبكة القومية المصرية يكون خلال أشهر الصيف بينما يبلغ أقصى حمل باوروبا خلال فصل الشتاء مما يجعل هذا الخط تأمين لإمداد المواطنين باوروبا بالتغذية الكهربائية.