القضاء الإدارى يستقبل استشكالا يطالب بوقف حكم إلغاء عمومية نقابة المحامين

كتب - أحمد عبد الهادى

تقدم اليوم حسين المطعني وأحمد جبريل المحاميان، باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 18235/ 78 والصادر بوقف قرار الـ دعوة للجمعية العمومية العادية للمحامين وإلغاء انعقادها رسمياً.

صدر الحكم السابق في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد محمود وأحمد جمال يحيى يوسف، ضد نقيب المحامين بشان تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلا والقضاء بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 والزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على ان يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودتة الأصلية.