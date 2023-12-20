الطب الشرعى يثبت وفاة شاب بشقته فى الوايلى بسبب جرعة مخدرات زائدة

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير الطب الشرعي فى واقعة العثور على جثة شاب متوفى داخل مسكنه فى منطقة الوايلى، أن الوفاة جاءت نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة من مخدر "الهيروين"، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى حالة الوفاة.

بدأت تفاصيل الواقعة بقيام شاب بتعاطى جرعة مخدرات زائدة من مخدر الهيروين داخل مسكنه فى منطقة الوايلى، مما أدى إلى حدوث حالة هبوط حاد في الدورة الدموية أودت بحياته فى الحال، وتبين من التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

كان قد تم العثور على جثة شاب فى الوايلى، وتبين أن الشاب يتعاطى المواد المخدرة وتسبب فى وفاته.

وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.