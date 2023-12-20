اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 11:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصومال: مقتل 10 إرهابيين فى عملية عسكرية بولاية جوبالاند

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 10:47 م
الصومال: مقتل 10 إرهابيين فى عملية عسكرية بولاية جوبالاند الجيش الصومالى
أ ش أ

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أعلنت الصومال ، اليوم /الأربعاء/ ، مقتل 10 عناصر من المليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة فى ولاية جوبالاند.

وأوضحت وزارة الإعلام والساحة والثقافة الصومالية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن عملية مشتركة للجيش الصومالى والقوات الجوية الأمريكية جرت فى ولاية جوبالاند الإقليمية حيث تمت تصفية مجموعة من المليشيات الإرهابية الذين كانوا يتجمعون على الحدود بين محافظتى جوبا السفلى وجوبا الوسطى.


يذكر أن القوات المسلحة الصومالية نجحت خلال الأشهر الماضية فى استعادة عدة مناطق فى وسط وجنوب البلاد من المليشيات الإرهابية، وتواصل زحفها نحو معاقل الإرهابيين بهدف القضاء على فلول العناصر الإرهابية المتبقية فى بعض المناطق الريفية.

 

 







الجيش الصومالى

الصومال

تنظيم القاعدة

ولاية جوبالاند



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