الصحة الفلسطينية: 19900 شهيد و55 ألف مصاب جراء العدوان على غزة والضفة

وكالات

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 19 ألفا و902 شهيد، وأكثر من 55 ألف جريح، منذ بدء العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة والضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، بيان وزارة الصحة، اليوم، لافتة إلى أن 19600 شهيد ارتقوا فى قطاع غزة وفقا لجهاز الإحصاء المركزى، وجُرح أكثر من 55 ألفا، بينما ارتفع عدد الشهداء فى الضفة إلى 302 شهيدا.

وأضافت أن الأغلبية العظمى من الشهداء، ما نسبته 70%، هم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف فى عداد المفقودين.

وأشارت الوزراة إلى أن نحو 310 من العاملين فى القطاع الصحى استشهدوا، إضافة إلى 35 من طواقم الدفاع المدنى، و97 صحفيا، و136 من طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وأوضحت الوزراة إلى أن عدد النازحين فى قطاع غزة داخليا يقدر بنحو 1.9 مليون شخص، أى نحو 90% من السكان، وقد جرى تسجيل نحو 1.2 مليون من هؤلاء النازحين فى 154 منشأة تابعة لـ«أونروا» فى جميع أنحاء القطاع، بينهم مليون شخص مسجل فى 94 مركز إيواء فى الجنوب.