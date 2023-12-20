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"الصحة العالمية" تحذر من انتشار الأمراض بين 2 مليون نازح فى قطاع غزة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 04:48 م
"الصحة العالمية" تحذر من انتشار الأمراض بين 2 مليون نازح فى قطاع غزة النازحين فى قطاع غزة
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك هشاشة حقيقية في النظام الصحي بقطاع غزة، داعيا إلى ضمان سلامة الأطقم الطبية.

حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، من انتشار أمراض بين نحو مليوني نازح في قطاع غزة، مستنكرا وقوع المجازر في القطاع قائلا: "لم نشهد مثل تلك المجزرة التي ارتكبت في غزة وهناك مئات الآلاف يحتاجون إلى العلاج".

دعا "المنظري" إلى توحيد الجهود السياسية لجميع قادة العالم لوقف آلة القتل الإسرائيلية والوصول لوقف كامل لإطلاق النار.







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