اليوم السابع
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السفير التركي بالقاهرة: نطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري فى غزة وبدء هدنة بشكل عاجل

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 10:02 م
السفير التركي بالقاهرة: نطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري فى غزة وبدء هدنة بشكل عاجل غزة
رامى محيى الدين

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أكد سفير تركيا بالقاهرة صالح موتلو شن دعم أنقرة لسكان غزة، مطالبًا بوقف إطلاق النار بشكل فوري في القطاع والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.
 
وأضاف في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" على هامش استقبال ميناء العريش البحري المصري سفينة مساعدات تركية كويتية مشتركة، لصالح أهالي قطاع غزة، "نسخر كل إمكاناتنا المادية المتاحة لدينا لمساعدة الإخوة في غزة، نحن معهم إلى أقصى درجة، وندعو إلى هدنة بشكل عاجل وإنقاذ الأرواح في غزة وإعادة الإعمار السريع".
 
ودعا إلى إدخال المساعدات بأكبر قدر ممكن من الغذاء والملابس وكافة المستلزمات الطبية وغيرها، بالمشاركة مع الهلال الأحمر التركي والكويتي، مشيرًا إلى أنه تم تحميل سفينة بالمساعدات وإرسالها إلى العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة بمساعدة الهلال الأحمر المصري.
 
وأكد أنه وجب التنبيه إلى المساعدة الصادقة من الأشقاء المصريين والهلال الأحمر المصري وكل السلطات المصرية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، موجهًا الشكر إلى الجانب المصري قيادة وشعبًا، متمنيًا أن يعود السلام إلى الجانب الفلسطيني في أسرع وقت.






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