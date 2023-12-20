اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الجزائرى: ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و351 مهاجرًا غير شرعى

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 09:33 م
الجيش الجزائرى: ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و351 مهاجرًا غير شرعى الجيش الجزائرى
أ ش أ

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 أعلن الجيش الجزائرى، ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و351 مهاجرًا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية فى العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان، اليوم/الأربعاء/ - أنه خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر الجاري، وفى سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، تم ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فى عمليات عسكرية مختلفة.


وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى فى ضبط 113 تاجر مخدرات، وكمية من المواد المخدرة، وأكثر من 163 ألف قرص مخدر.
وفى سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى القبض على 351 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية

 







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