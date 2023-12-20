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الجزائر تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا غدا بعد توقفها 10 سنوات

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 10:30 م
الجزائر تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا غدا بعد توقفها 10 سنوات الخطوط الجزائرية
أ ش أ

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 أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم /الأربعاء/، أن الجزائر تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا بعد أكثر من عشر سنوات على توقفها، عبر أولى رحلاتها ظهر يوم غد الخميس إلى مطار اللاذقية الدولى.

وأعربت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - عن تطلعها لتقديم كل التسهيلات والإجراءات اللازمة لخدمة هذه الرحلات، وتوفير كل ما يسهم فى استمرارية التشغيل بل والسعى لزيادته مستقبلا.


وأكدت الوزارة أنها تعمل لتقديم ما يلزم من تعاون وتنسيق فى تعزيز هذه الخطوة المهمة التى تعكس متانة وقوة الروابط الأخوية التى تجمع البلدين، وتدفعهما للمزيد من العمل المشترك فى مجالات عدة تعود بالخير والنماء لمصلحة الشعبين.

 

 







الخطوط الجزائرية

الجزائر

سوريا

اللاذقية



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