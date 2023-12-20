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الأرصاد: انخفاض الحرارة حتى السبت المقبل والصغرى بالقاهرة تصل 13 درجة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 10:53 ص
الأرصاد: انخفاض الحرارة حتى السبت المقبل والصغرى بالقاهرة تصل 13 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لانخفاض فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وحتى بداية الأسبوع المقبل أول أيام فصل الشتاء.
 
ووفقا لخريطة التنبؤات متوقع أن تسجل درجات الحرارة السبت 23 ديسمبر : القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة، وشمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى  12 درجة.
 
ويشهد اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة احياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما يشهد اليوم طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.






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