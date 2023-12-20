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الأرصاد: استقرار بحالة الطقس والشبورة الظاهرة الجوية المؤثرة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 09:50 ص
الأرصاد: استقرار بحالة الطقس والشبورة الظاهرة الجوية المؤثرة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 
 
وتابعت هيئة الأرصاد: وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والعظمى على القاهرة 22 درجة مئوية. 
 
ويشهد اليوم الأربعاء،  شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة احياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء:
القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.
 
 
 
 






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