اعتماد عدد من المنشآت الصحية بقنا والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلية

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد لثلاث منشآت صحية بالأقصر هي: مركز طب أسرة الطود، مركز طب أسرة الشهيد الدكتور محمد بغدادى "أرمنت الوابورات سابقا"، ووحدة طب أسرة الرياينة، إلى جانب مركز الايمان للاشعة بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف طه أن قرارات اللجنة العليا للاعتماد شملت أيضا منح الاعتماد المبدئى للمستشفى الجوى التخصصى بالقاهرة، كما نجحت 8 مراكز ووحدات طب أسرة بأسوان فى الحصول على الاعتماد المبدئى وهي:

- وحدة طب أسرة جزيرة أسوان

- وحدة أسرة المحمودية

- وحدة طب أسرة أبو الريش

- وحدة طب أسرة الشلال

- مركز طب أسرة السيل

- وحدة طب أسرة كيما

- وحدة طب أسرة البيارة

- مرکز طب أسرة رعاية طفل كوم أمبو

كما شملت قرارات اللجنة العليا للاعتماد منح الاعتماد المبدئى لمركز الفؤاد للعناية المركزة والقسطرة القلبية بمحافظة قنا، ووحدتى طب أسرة القرية البدوية بطابا، وراس مسلة بمحافظة جنوب سيناء، إلى جانب مركز طب أسرة الرحمة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن حرص المنشآت الصحية الكبرى على تطبيق المعايير الوطنية المعتمدة دوليًا والحصول على اعتماد "جهار"، فضلا عن حرص المنشآت بمحافظات لم تدخل بعد منظومة التأمين الشامل إنما يعكس الميزة التنافسية الكبيرة التى يمنحها الاعتماد الوطنى داخل قطاع الرعاية الصحية على المستوى المحلى والدولى، فضلا عما يحققه تطبيق معايير الأمان والسلامة بجميع مكونات الخدمة الصحية من جدوى اقتصادية وزيادة فى العائد على الاستثمار.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر يحقق عدالة الحصول على رعاية طبية وفق معايير جودة عالمية لكافة المصريين دون تفرقة، مشيرا إلى أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليًا على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولى من (الاسكوا)، لافتا إلى أن مسئولية تقييم مرافق الرعاية الصحية للتأكد من تلبيتها معايير الجودة والسلامة الصادرة عن الهيئة ومن ثم تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، هو أساس عمل مراجعى الهيئة مؤكدا حرص الهيئة على خضوع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم فى مجالات التقييم والمراجعة.