وكالات

قدم وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو استقالته وجرى استبداله "موقتا" بالوزيرة المنتدبة الحالية المكلفة بالمهن الصحية أنييس فيرمان لو بودو، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران.

وأتت استقالة روسو على خلفية معارضته قانون الهجرة الذي تبناه البرلمان، لكن فيران شدد في إيجاز صحفي بعد اجتماع للحكومة أن "لا حركة تمرد وزارية".

وكان قد صادق البرلمان الفرنسى بغرفتيه على النسخة المعدلة لمشروع قانون الهجرة الجديد الذى قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين والذى يهدف إلى التحكم فى تدفق المهاجرين وتحسين دمجهم فى البلاد.