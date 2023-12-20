استخراج خاتم من مرىء طفلة 15 شهرا ومشرط من فتاة 16 عاما بالمنصورة التخصصى

الدقهلية شريف الديب

نجح فريق طبى بقسم الجهاز الهضمى والمناظير بمستشفى المنصورة التخصصى، من استخراج خاتم من مريء طفلة تبلغ من العمر 15 شهرا بعد ابتلاعها له أثناء لهوها، وتوقف الخاتم داخل عضلة المريء حيث تسبب فى صعوبة بالبلع وقيء مستمر وصعوبه بالتنفس .

وأكد الدكتور محمد عيد مدير مستشفى المنصورة، أنه تم عمل أشعة عادية للطفل، وتم اكتشاف وجود جسم غريب داخل عضلة المريء، وتم تجهيز غرفة العمليات حيث قام الفريق بعمل منظار وتم استخراج الخاتم، وتم خروج الطفلة بعد إجراء المنظار بساعتين فى حاله جيدة ومستقرة تمام.

وأوضح مدير المستشفى إلى أن لفريق الطبى تكون من، الدكتور منصور صقر (أخصائى الجهاز الهضمى للأطفال )، والدكتور أحمد حامد (أخصائى التخدير).

وأضاف الدكتور محمد عيد، أنه تم إجراء جراحة ناجحة لحالة نادرة، بعد أن نجح فريق الجهاز الهضمى والمناظير بمستشفى المنصورة التخصصى، بإزالة واستخراج مشرط جراحى من داخل أمعاء طفلة تبلغ من العمر 16 عاما، باستخدام المنظار ودون الحاجة إلى تدخل جراحى والحالة بصحة ممتازة وتم خروجها من المستشفى، مشيرا إلى أن الطفلة تعانى من مرض نفسى.