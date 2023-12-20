إحالة شخصين للمفتى لاتهامهما بقتل شاب لسرقته ببولاق الدكرور

كتب أحمد إسماعيل

أحالت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهمين إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعي في إعدامهم بتهمة قتل شخص عمدا مع سبق الإصرار للسرقة، وحددت الجلسة يوم 17 يناير 2023.

وجاء في أمر الإحالة للقضية 3288 لسنة 2023، جنايات بولاق الدكرور المقيدة برق 136 لسنة 2023, أن المتهمان قاما بقتل م. س، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ازهاق روحه لسرقته، وما أن ظفرا به وحيدا بمسكنه حتى تكاليا عليه مطبقين على انفاسه قاصدين من ذلك قتلاً، فأحدثا ما به من إصابات والتي أوراها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية بالجنحة تالية الوصف اذ أنه في ذات الزمان والمكان: سرقا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً وقدرأ بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك منوداخل مسكنه ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.

واضاف أمر الإحالة بناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤتمتين بالمواد ،۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲/۲۳٤ ، ۳۱۷ / أولاً ، رابعاً، خامسا من قانون العقوبات، وأنه بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية.