إحالة المتهمين بانتحال صفة للنصب على المواطنين بمدينة نصر للجنايات

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة 4 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة سرقة المواطنين بانتحال صفة رجال أمن، وضبط بحوزتهم جهاز "لاسلكى ومسدس صوت" استخدمها المتهمون فى سرقة شاب يحمل جنسية إحدى الدول

وكشفت التحقيقات، أن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" اتهم "شخصين" يستقلان دراجة نارية، باستيقافه وانتحالهما صفة رجلي أمن، واستيلائهما على مبلغ مالى "عملات أجنبية" مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد، عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات.

وتبين أن وراء الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" ومقيمين بمحافظة القاهرة، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة" وسيارة "مُستأجرة" و2 جهاز لاسلكى و4 هواتف محمولة.

وأقر أحد المتهمين بأنه "وسيط بمكتب خدمات" ملك أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" والذى جرى ضبطه فى مدينة نصر أول، ونظراً لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالى للمجنى عليه خطط لسرقته، بالاستعانة بباقى المتهمين بأسلوب "انتحال الصفة" مُستخدمين فى ذلك دراجة نارية بدون لوحات وطبنجة صوت تم استخدامهما بالواقعة وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة.

وبمواجهة صاحب مكتب خدمات، اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى داخل البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون، وضبط بحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.