إحالة أوراق المتهمة بقتل صديقتها والتخلص من جثتها فى مصرف بطنطا للمفتى

أحالت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة أوراق المتهمة بقتل صديقتها وحرقها والتخلص من الجثة فى مصرف لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامها شنقا.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد كشفت غموض واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على شاطئ مصرف بقرية سبرباى مركز طنطا، وساقيها مفصولة عن جسدها.

وبتكثيف جهود البحث من خلال الخطة التى وضعها رجال المباحث أمكن تحديد هوية المجنى عليها وتدعى" ف.م" 19سنة، وتم تتبع كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية مرتكبة الواقعة وهى صديقتها.

قامت المتهمة باستدراج القتيلة لشقة بطنطا، وقتلها وإشعال النيران فيها وقطع ساقيها وفصلها عن جسدها ووضعها فى جوال ونقلها لمصرف فى توك توك والتخلص منها.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، وأحالتها للمحاكمة الجنائية التى استمعت لمرافعات الدفاع والنيابة العامة، وأقوال الطب الشرعى، وأحالت المتهمة لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامها شنقا.