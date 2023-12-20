أول صور لتصريح دفن رقمى بالباركود من مكاتب وزارة الصحة

كتب وليد عبد السلام

حصل "اليوم السابع" على أول صورة لتصريح الدفن الرقمى الذى يتم إصداره من مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية مجانا لأول مرة.

وقال الدكتور أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريح لليوم السابع إنه تم العمل بالإصدارات المميكنة عند استخراج شهادات الميلاد وتصاريح الدفن بالمجان لأول مرة.

وأضاف مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن التحول الرقمى أنه يتم حاليا طباعة الإصدارات الرقمية بشكل لحظى بعد عملية تسجيل المواليد والوفيات لافتا إلى أنه تم تزويد الأوراق بالعلامات المائية والباركود منعا لتزويرها.

وأوضح أن عملية التسجيل للمواليد والوفيات تتم إلكترونيا حاليا وبشكل لحظى وتابع: تم ميكنة جميع مكاتب الصحة وانتهاء التسجيل الورقى والدفترى تماما من مكاتب الصحة.