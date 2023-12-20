أمراض إهمال علاجها يجعلك عرضة لعدم الإنجاب

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعتى هارفارد الأمريكية وأكسفورد البريطانية وعدد من الجامعات الأخرى، أن بعض الأمراض التي تصاب بها في وقت مبكر، في العشرينات من العمر، مرتبطة بعدم الإنجاب في وقت لاحق، بحسب ما نشرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وحدد الباحثون أن مشاكل الصحة النفسية - مثل إدمان الكحول والفصام - كان لها التأثير الأكبر على عدم الإنجاب بين الرجال الذين تم تشخيصهم في العشرينات من العمر.

وكانت النساء على الأرجح لا ينجبن أطفالًا بسبب أمراض المناعة الذاتية والالتهابات مثل التصلب المتعدد، واضطرابات القلب والأوعية الدموية، ومرض السكري من النوع الثانى عند تشخيصهن في أوائل العشرينات من عمرهن.

وقال العلماء إن هناك قائمة طويلة من الأمراض التي تضم 74 حالة مختلفة تزيد من احتمالات عقم الرجل أو المرأة في وقت لاحق من الحياة.

وكان تشخيص العيوب الخلقية والاضطرابات الأخرى منذ الولادة، بالإضافة إلى مشكلات الصحة العقلية والاضطرابات التي تؤثر على الجهاز العصبي، مثل مرض التصلب العصبي المتعدد والتهاب المفاصل عند الأطفال، من بين تلك الأمراض التى لها أقوى التأثيرات على ما إذا كان الشخص سينجب طفلًا في وقت لاحق من الحياة.تكونت الدراسة من أشخاص من السويد وفنلندا ودرست أسباب عدم الإنجاب.

يمكن أن تؤدي الإصابة باضطراب الصحة السلوكية أيضًا إلى جعل الشخص بلا أطفال إذا كان يعلم أن مشكلة الصحة العقلية الأساسية يمكن أن تنتقل إلى طفله، أو إذا كان اضطرابه شديدًا لدرجة أنه لن يتمكن من رعاية طفل.

ومن بين 74 حالة مرتبطة بعدم الإنجاب، والتي كانت في معظم الحالات غير طوعية، كان أكثر من نصفها عبارة عن اضطرابات سلوكية وإعاقات مثل الفصام، والشلل الدماغي، وإدمان الكحول والمخدرات، واضطراب الشخصية المعادية للمجتمع.

وتشمل الحالات الأخرى غير العقلية التي ارتبطت أيضًا بزيادة معدلات عدم الإنجاب ارتفاع ضغط الدم، واضطرابات تخثر الدم، والعدوى المهبلية، وغياب فترات الحيض المنتظمة.

شمل باحثون من جامعة هارفارد، وجامعة هلسنكي، ومعهد كارولينسكا في السويد 2.5 مليون موضوع دراسة من فنلندا والسويد.

ونظروا في بيانات 1.4 مليون امرأة – ولدن بين عامي 1956 و1973 – و1.1 مليون رجل – ولدوا بين عامي 1956 و1968.

وكانت النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و 20 عامًا عندما تم تشخيص إصابتهن بالسمنة، والتي تعتبر واحدة من أهم مشكلات الصحة العامة التي تعاني منها الولايات المتحدة، أكثر عرضة للعقم مقارنة بالنساء اللاتي تم تشخيصهن في مرحلة البلوغ المبكر.

بشكل عام، حدث الارتباط الأقوى مع عدم الإنجاب بين النساء عندما تم تشخيص المرض لأول مرة بين 21 و 25 عامًا.

تركزت معظم الأبحاث حول أسباب عدم الإنجاب على النساء، ولكن نظرًا لأن الباحثين ركزوا على 71.524 أختًا شقيقة و77.622 أخًا شقيقًا أظهروا اختلافات في حالة عدم الإنجاب لديهم، فقد تمكنوا من تحديد الاختلافات بين الجنسين.

وكان هذا التركيز على النساء والرجال على حد سواء هو الذي دفع الباحثين إلى تحديد أنه في حين أن مشاكل الصحة العقلية كانت الأكثر تأثيرا بين الرجال، فإن مشاكل الغدد الصماء وعملية الأيض مثل مرض السكري كان لها تأثير أكبر على معدلات عدم الإنجاب لدى النساء



