اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 07:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أكثر من 40 شهيدًا في قصف على "خان يونس" و"رفح" جنوب قطاع غزة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 06:23 م
أكثر من 40 شهيدًا في قصف على "خان يونس" و"رفح" جنوب قطاع غزة قطاع غزة
أ ش أ

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استشهد أكثر من 40 فلسطينيًا وأصيب عشرات آخرون، مساء الأربعاء، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح.

وقالت مصادر طبية إن 32 شهيدًا وصلوا إلى مُستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وإن 4 أشخاص بينهم أطفال استشهدوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. 

وأضافت أن 10 أشخاص على الأقل استشهدوا إثر قصف طيران الاحتلال مسجد علي بن أبي طالب في مُحيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأصيب عدد من الصحفيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى المذكور.







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