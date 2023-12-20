اليوم السابع
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أسعار الفاكهة فى الأسواق اليوم 20 ديسمبر2023

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 07:00 ص
أسعار الفاكهة فى الأسواق اليوم 20 ديسمبر2023 الفاكهة
كتب إسلام سعيد

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ينشر اليوم السابع اخر تحديث فى أسعار الفاكهة بالسوق وسجل سعر التفاح الأحمر 35 إلى 40 جنيها والتفاح الأصفر 40 و45 جنيها، وبلغ سعر كيلو العنب الأحمر "رومى" 20 إلى 25 جنيها وسعر العنب الكرمسن 22 إلى 32 جنيها والعنب المستورد الأصفر 40 جنيها والتفاح السورى واللبنانى 35 جنيها.
 
وبلغ سعر البلح السمانى 8 إلى 12جنيها والبلح الزغلول 15 إلى 20 جنيها والبلح الرملى 12 إلى 15 جنيها والبلح السيوى من 32 إلى 35 جنيها والبارحى من 45 إلى 55 جنيها.
 
وسجل سعر كيلو الجوافة 7 إلى 12 جنيهات والرمان 9  إلى 20 جنيها والكنتالوب 12  إلى 14 جنيها والكاكا 15 إلى 20 جنيها والتين البرشومى 15 إلى 25 جنيها والبطيخ 12 إلى 15 جنيها للكيلو، وهذه الأسعار تعبر عن سوق الجملة.
 
 
 






سعر الفاكهة

أسعار الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة في مصر




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