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أستاذ فيروسات: متحور كورونا «JN.1» منخفض المخاطر وتأثيره ضعيف

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 08:14 م
أستاذ فيروسات: متحور كورونا «JN.1» منخفض المخاطر وتأثيره ضعيف فيروس كورونا - صورة تعبيرية
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أن متحور كورونا الجديد «JN.1» مثير للاهتمام فقط، والفيروسات بشكل عام تحدث لها طفرات، وهذه الطفرات تغير في صفات الفيروس وأى سلالة تظهر جديدة لابد من إجراء دراسة عليها، ودراسة مدى قدرتها على الانتشار وشدة أعراضها وتسببها في الوفيات.
 
وأضاف الدكتور محمد أحمد على، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن متحور كورونا الجديد سلالة منبثقة عن أوميكرون يعنى فيها نفس التحورات والطفرات وزاد عليها تحور واحد في البروتين الرئيسي جعلها سريعة الانتشار ولكن تقدير مخاطرها منخفضة ولكن يجب الاهتمام به لأنه في النهاية عبء على الجهاز التنفسي.
 
وتابع: "السلالة الجديدة ظهرت في شهر أغسطس الماضي وهذه السلالة لا تشكل خطورة جديدة وأعراضها مش خطيرة، وتقدير المخاطر بتاعها منخفض وضعيف وهي واحدة من فيروسات كورونا اللي عدت وتشكل عبء فقط على الجهاز التنفسي".






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